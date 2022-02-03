Flamengo e Vitinho conversam por renovação de contrato

Enquanto mira reforços na Europa, o Flamengo trabalha para garantir a permanência de jogadores importantes no elenco. Nesse sentido, Vitinho e o Rubro-Negro já iniciaram conversas sobre "conceitos de renovação" - o que seria bom para o clube e o que seria bom para o jogador.> Veja as primeiras novidades do Flamengo sob o comando de Paulo Sousa Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWA informação sobre o início das conversas foi dada pelo inicialmente jornal "O Dia" e confirmada pelo LANCE!. O Flamengo, vale lembrar, perdeu Michael e Kenedy, que, assim como Vitinho, são jogadores que atuam pelo lado do campo.

Vitinho chegou ao Flamengo no segundo semestre de 2018 após uma negociação com o CSKA que envolveu 10 milhões de euros, cerca de R$ 44 milhões na cotação da época. Desde então, ele soma 29 gols e 33 assistências com o Manto.

Vitinho tem vínculo com o Flamengo até o fim deste ano. Dessa forma, ele estaria livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe já a partir de 1º de julho.

> Veja e simule a tabela do CariocãoVitinho, inclusive, foi o destaque da última partida do Flamengo, contra o Boavista, com três assistências. Na expectativa de mais uma boa atuação do camisa 11, o Rubro-Negro volta a campo para enfrentar o Fluminense no Nilton Santos, às 16h. O jogo é válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão em tempo real do LANCE!.