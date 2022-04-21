Flamengo e Palmeiras empatam sem gols no Maracanã pelo Brasileirão

Gabigol tentou, mas não conseguiu colocar o Flamengo em vantagem diante do Palmeiras Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Diante de 69.997 torcedores no Maracanã, Flamengo e Palmeiras fizeram uma partida de bom nível técnico e muita intensidade nesta quarta-feira (20), pelo Campeonato Brasileiro, mas não conseguiram tirar o zero do placar. O empate em 0 a 0, no primeiro embate entre Paulo Sousa e Abel Ferreira, deve-se muito às defesaças de Hugo Souza, no primeiro tempo, e de Weverton, na etapa final.

No final de semana, o Flamengo visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada. O jogo, válido pela terceira rodada do Brasileirão, será no sábado (23), às 16h30. Por sua vez, o Palmeiras recebe o Corinthians, às 19h. O clássico será na Arena Barueri.

O JOGO

Os 45 minutos no Maracanã corresponderam às expectativas da partida, com boas chances para os dois lados e os times de Paulo Sousa e Abel Ferreira atuando dentro de suas melhores características. O Flamengo começou o jogo com força pelo lado direito, com Isla e Everton Ribeiro, mas foi quando Lázaro, Arrascaeta e Gabi se aproximaram, do outro lado, que surgiram as melhores chances. A melhor delas foi aos 22, em grande arrancada do garoto do Ninho que terminou com o meia uruguaio dividindo com Weverton, que evitou o gol.

Alguns minutos antes, Hugo foi quem saiu do gol e dificultou a finalização de Raphael Veiga. O Palmeiras chegou à área do Fla com poucos toques, em transição rápida que começou com a reposição do goleiro Weverton e passou por Dudu. As chances seguiram de lado a lado: Dudu arriscou e levou perigo em finalização de fora da área. Arrascaeta fez o mesmo e acertou a trave.

Ainda antes do intervalo, o Alviverde teve paciência para construir uma jogada que terminou com o chute de Danilo e defesa espetacular de Hugo Souza.

Sem alterações nos times, a segunda etapa teve um cenário diferente os primeiros minutos. O Palmeiras não apresentou a mesma intensidade e, ofensivamente, não produziu lance de perigo à meta adversária. Do outro lado, o Flamengo tentou imprimir maior velocidade, mas encontrou dificuldades para superar a marcação. Assim, Weverton também não precisou trabalhar.

Paulo Sousa foi o primeiro a mudar a equipe: Marinho entrou no lugar de Lázaro aos 20. Aos 28, Abel Ferreira respondeu: Verón substituiu Scarpa. A tensão no lotado Maracanã crescia a cada minuto, mas as chances seguiam raras, apesar do Flamengo ocupar o campo de ataque. Só aos 36, em chute de Arrascaeta desviado na defesa, a meta do Palmeiras voltou a ser ameaçada.