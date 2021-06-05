Flamengo e Olympique acertam acordo pela saída de Gerson

O futuro do volante Gerson está definido. O Flamengo e o Olympique de Marselha acertaram a transação do jogador, de 24 anos, para o futebol da França. O camisa 8, que está na Sérvia com a Seleção, assinou um contrato de cinco anos e deixará o Rio de Janeiro em julho, de acordo com o ge.globo. As equipes aguardam apenas os exames médicos para finalizar a novidade.

A venda gerará aos cofres cerca de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) para os cariocas. Dentro do elenco, entre jovens e referências, há algumas opções para suprir a ausência do craque. O técnico argentino Jorge Sampaoli precisou esperar apenas três semanas para que a novidade fosse concretizada. Os torcedores ainda especularam que o jogador fosse desistir da negociação e seguir com a Nação após um post.

Tanto Flamengo como Olympique trabalham nas negociações para que o Coringa deixa a equipe carioca apenas quando terminar a Copa América - fase onde o Rubro-Negro deverá contar com desfalques na temporada por convocações para as seleções. A ideia é que o jovem atleta desembarque na França no começo de julho para se apresentar ao treinador argentino.

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