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Flamengo e Olympique acertam acordo pela saída de Gerson

Volante rubro-negro ainda precisará realizar exames médicos em julho, após a Copa América, quando deixará o Rio de Janeiro. Flamengo arrecadará cerca de R$ 160 milhões...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2021 às 12:24

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 12:24

O futuro do volante Gerson está definido. O Flamengo e o Olympique de Marselha acertaram a transação do jogador, de 24 anos, para o futebol da França. O camisa 8, que está na Sérvia com a Seleção, assinou um contrato de cinco anos e deixará o Rio de Janeiro em julho, de acordo com o ge.globo. As equipes aguardam apenas os exames médicos para finalizar a novidade.
A venda gerará aos cofres cerca de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) para os cariocas. Dentro do elenco, entre jovens e referências, há algumas opções para suprir a ausência do craque. O técnico argentino Jorge Sampaoli precisou esperar apenas três semanas para que a novidade fosse concretizada. Os torcedores ainda especularam que o jogador fosse desistir da negociação e seguir com a Nação após um post.
Tanto Flamengo como Olympique trabalham nas negociações para que o Coringa deixa a equipe carioca apenas quando terminar a Copa América - fase onde o Rubro-Negro deverá contar com desfalques na temporada por convocações para as seleções. A ideia é que o jovem atleta desembarque na França no começo de julho para se apresentar ao treinador argentino.
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O atleta sai do Brasil realizando o sonho de estar na Seleção. Gerson chegou ao Flamengo em 2019 após ser passagem pelo futebol da Itália. A cria do Fluminense logo revelou sue carinho pelo time da Gávea. O volante esteve presente nas conquistas do bicampeonato Brasileiro, do Carioca e da Supercopa do Brasil, além dos dois títulos internacionais: Libertadores e Recopa Sul-Americana.

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