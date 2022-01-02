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futebol

Flamengo é o único brasileiro em lista de times mais populares do mundo em 2021

Rubro-Negro aparece em sétimo em ranking de clubes com mais engajamentos em relação às interações no Twitter...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jan 2022 às 17:53

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 17:53

Se no campo o Flamengo não obteve os resultados esperados, o engajamento fora dele, mais especificamente nas redes sociais, foi "muito bem, obrigado". Segundo um levantamento do site especializado "Deportes&Finanzas", o Rubro-Negro foi o único clube brasileiro a aparecer no Top-10 de times mais populares do mundo quanto às interações no Twitter em 2021.O Flamengo aparece na sétima colocação, somando 80,0 milhões de interações no ano recém-terminado.
Em ordem decrescente, a lista ficou assim: Barcelona (164 milhões), Manchester United (138 milhões), Fenerbahçe (126 milhões), Chelsea (119 milhões), Real Madrid (91,8 milhões), Galatasaray (91,4 milhões). Atrás do Flamengo, fecham o ranking: Liverpool (74,9 milhões), Besiktas (56,4 milhões) e Paris Saint-Germain (52,5 milhões). Veja a publicação abaixo: Quanto ao ranking da América, também divulgado pelo "Deportes&Finanzas" neste domingo, o Flamengo aparece com mais do que o dobro de interações no Twitter em relação ao segundo colocado, o River Plate. Confira o Top-10 do continente abaixo: Já em relação a "campo e bola", o elenco principal do Flamengo se reapresenta no dia 10 de janeiro, no Ninho do Urubu, para dar início à temporada 2022.
Crédito: TorcidadoFlamengocomemoracomotimenoMaracanã(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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