Flamengo é o primeiro a marcar três gols contra consecutivos na Libertadores; Paulo Sousa cita 'azar'

Há uma semana, o Flamengo venceu a Universidad Católica (CHI) por 3 a 2, em jogo que Isla e Pablo marcaram gols contra. Nesta quarta, no empate com o Talleres (ARG), Willian Arão foi quem jogou contra a própria rede no gol que abriu o placar do empate em 2 a 2, em Córdoba. A sequência de três gols contra consecutivos foi a primeira de qualquer time na história da Libertadores.E MAIS: Veja a classificação e as próximas rodadas do Grupo H da Libertadores!As falhas defensivas têm sido recorrentes nesta temporada. Léo Pereira, contra o Botafogo, também já fez um gol contra em 2022, e, outros jogadores aproveitaram os vacilos da zaga rubro-negra para chegarem às redes do Fla.