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Flamengo é o primeiro a marcar três gols contra consecutivos na Libertadores; Paulo Sousa cita 'azar'

Contra Universidad Católica, em Santiago, e Talleres, em Córdoba, Isla, Pablo e Willian Arão marcaram gols contra pelo Flamengo: uma marca negativa histórica na competição...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 21:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 21:46
Há uma semana, o Flamengo venceu a Universidad Católica (CHI) por 3 a 2, em jogo que Isla e Pablo marcaram gols contra. Nesta quarta, no empate com o Talleres (ARG), Willian Arão foi quem jogou contra a própria rede no gol que abriu o placar do empate em 2 a 2, em Córdoba. A sequência de três gols contra consecutivos foi a primeira de qualquer time na história da Libertadores.E MAIS: Veja a classificação e as próximas rodadas do Grupo H da Libertadores!As falhas defensivas têm sido recorrentes nesta temporada. Léo Pereira, contra o Botafogo, também já fez um gol contra em 2022, e, outros jogadores aproveitaram os vacilos da zaga rubro-negra para chegarem às redes do Fla.
Na entrevista após o jogo com o Talleres, no Estádio Mario Alberto Kempes, o técnico Paulo Sousa falou especificamente sobre o gol contra de Willian Arão.
- Não é fácil, em um estádio, com uma atmosfera, onde a comunicação nem sempre se ouve. Penso que (no caso) do Arão e o posicionamento do Santos, sobretudo, que foi azar. Os outros podemos e queremos fazer melhor - disse.
O Flamengo retorna ao Rio de Janeiro e, nesta quinta, se reapresenta no Ninho do Urubu para iniciar os trabalhos visando o clássico contra o Botafogo, no domingo, pelo Brasileiro. O jogo será no Mané Garrincha, em Brasília, às 11h.
Crédito: EmpatedoFlamengo:WillianArãomarcougolcontracontraoTalleres(Foto:DiegoLima/AFP

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