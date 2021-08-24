Flamengo é o clube da América com mais interações em rede social no mês de julho

Na manhã desta terça-feira, o site "Deportes & Finanzas" publicou, pelas redes sociais, que o Flamengo foi o clube da América com o maior número de interações no Instagram no mês de julho. Segundo o ranking, o Rubro-Negro Carioca chegou à marca de 67,7 milhões de interações na rede social.
> Nova camisa 3 do Flamengo lançada! Veja galeria de fotos com o uniformeO número, inclusive, é bem superior ao do River Plate, da Argentina, que vem na segunda colocação, com 25,3 milhões de interações na rede social. Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Atlético-MG, Vasco, Fortaleza, Fluminense, Internacional, Sport e Bahia são outros clubes do Brasil que integram o Top20.
> Veja a tabela da Copa do Brasil VEJA O TOP20
1) Flamengo - 67,7 milhões
2) River Plate - 25,3 milhões
3) Corinthians - 24,4 milhões
4) São Paulo - 22,2 milhões
5) Palmeiras - 15,7 milhões
6) Atlético-MG - 13,8 milhões
7) Boca Juniores - 9,89 milhões
8) Santos - 9,24 milhões
9) Vasco - 8,47 milhões
10) América-MEX - 5,71 milhões
11) Fortaleza - 5,06 milhões
12) Fluminense - 4,91 milhões
13) Colo Colo - 4,51 milhões
14) Cruz Azul - 4,15 milhões
15) Internacional - 3,39 milhões
16) Chivas - 3,23 milhões
17) Peñarol - 3,05 milhões
18) Independiente - 2,82 milhões
19) Sport - 2,81 milhões
20) Bahia - 2,49 milhõesO Flamengo volta a campo nesta quarta-feira contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, às 21h30, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. O duelo terá transmissão em tempo real do LANCE!.