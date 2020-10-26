Flamengo é o clube brasileiro com mais interações no Twitter nos três primeiros trimestres de 2020

O portal "Deportes & Finanzas" divulgou nesta segunda-feira o ranking dos 10 clubes brasileiros com mais interações no Twitter entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2020. O Flamengo, com um total de 54,3 milhões, é o primeiro colocado da lista publicada - e com uma larga vantagem frente aos rivais. O Vasco, segundo lugar, somou 10,1 milhões de interações no mesmo período.