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Flamengo é o clube brasileiro com mais interações no Twitter nos três primeiros trimestres de 2020

A diferença para o Vasco, segundo lugar no ranking do portal "Deportes & Finanzas" é de 44 milhões interações levando em conta apenas as contas oficiais no Twitter...
LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 15:21

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 15:21

Crédito: Paula Reis/Flamengo
O portal "Deportes & Finanzas" divulgou nesta segunda-feira o ranking dos 10 clubes brasileiros com mais interações no Twitter entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2020. O Flamengo, com um total de 54,3 milhões, é o primeiro colocado da lista publicada - e com uma larga vantagem frente aos rivais. O Vasco, segundo lugar, somou 10,1 milhões de interações no mesmo período.
Atlético-MG, Corinthians, Internacional, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Santos e Botafogo completam o Top-10, todos com menos de 10 milhões de interações cada. Veja o ranking completo e os números na publicação abaixo.

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