Flamengo e Mercado Livre fecham parceria em apoio à igualdade de gênero

Nesta quarta-feira, o Flamengo e a empresa Mercado Livre firmaram uma parceria em apoio à igualdade de gênero no esporte. A marca é a nova patrocinadora dos times femininos principal e de base do Rubro-negra. A intenção de ambas as partes é dar continuidade no plano de investimento do desenvolvimento do futebol feminino.A duração do patrocínio é de 12 meses e o e-ecommerce estará nas camisas de jogo e treino das atletas.

Confira a nota publicada pelo site oficial do Rubro-Negro:​''- O Mercado Livre acredita que a inclusão, o desenvolvimento igualitário e a diversidade são motores do progresso. Estamos muito felizes em iniciar este projeto inédito em parceria com o Flamengo. O futebol feminino ainda está em desenvolvimento no Brasil e nossa ambição é ser um dos parceiros que auxiliam na transformação cultural da equidade de gênero na prática, incentivando não apenas o grande time de futebol feminino do Brasil, mas também quaisquer meninas e mulheres que queiram jogar futebol. Sabemos que ainda há um longo caminho a percorrer, mas este já é mais um passo para dar força para as mulheres no esporte e incentivá-las a entrarem em campo. Acreditamos que ampliar a visibilidade dessas iniciativas engajam ainda mais pessoas e marcas para avançarmos juntos e cada vez mais em prol da equidade de gênero no esporte e em outras frentes”, completa Thais Souza Nicolau, diretora de Branding para América Latina.

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Durante os próximos 12 meses, a marca estará presente nas camisas de jogo e treino das atletas dos times principal e de base. Mas a parceria com o clube vai além do patrocínio: desde 2021, como patrocinadora do elenco masculino, Mercado Livre une a inovação como marca líder em tecnologia da América Latina com a força do clube de maior torcida do mundo para gerar novas oportunidades, como nas ações com a loja oficial do Flamengo, apresentação de jogadores, como David Luiz, além da campanha de Dia dos Pais com o Zico, maior ídolo do clube.

Desta vez, juntos, Mercado Livre e Flamengo estão lançando a ação ‘Elas Jogam’, iniciativa que vai incentivar meninas e mulheres, de 4 a 22 anos, a jogarem futebol por meio de bolsas integrais, com isenção de mensalidade por um ano, nas 69 escolinhas do Flamengo, espalhadas por 18 estados brasileiros.''