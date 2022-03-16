Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo e Mercado Livre fecham parceria em apoio à igualdade de gênero

Objetivo é dar prosseguimento nos investimentos para desenvolvimento do futebol feminino ...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2022 às 19:04

Publicado em 16 de Março de 2022 às 19:04

Nesta quarta-feira, o Flamengo e a empresa Mercado Livre firmaram uma parceria em apoio à igualdade de gênero no esporte. A marca é a nova patrocinadora dos times femininos principal e de base do Rubro-negra. A intenção de ambas as partes é dar continuidade no plano de investimento do desenvolvimento do futebol feminino.A duração do patrocínio é de 12 meses e o e-ecommerce estará nas camisas de jogo e treino das atletas.
Confira a nota publicada pelo site oficial do Rubro-Negro:​''- O Mercado Livre acredita que a inclusão, o desenvolvimento igualitário e a diversidade são motores do progresso. Estamos muito felizes em iniciar este projeto inédito em parceria com o Flamengo. O futebol feminino ainda está em desenvolvimento no Brasil e nossa ambição é ser um dos parceiros que auxiliam na transformação cultural da equidade de gênero na prática, incentivando não apenas o grande time de futebol feminino do Brasil, mas também quaisquer meninas e mulheres que queiram jogar futebol. Sabemos que ainda há um longo caminho a percorrer, mas este já é mais um passo para dar força para as mulheres no esporte e incentivá-las a entrarem em campo. Acreditamos que ampliar a visibilidade dessas iniciativas engajam ainda mais pessoas e marcas para avançarmos juntos e cada vez mais em prol da equidade de gênero no esporte e em outras frentes”, completa Thais Souza Nicolau, diretora de Branding para América Latina.
> Confira os duelos das finais do Campeonato Carioca
Durante os próximos 12 meses, a marca estará presente nas camisas de jogo e treino das atletas dos times principal e de base. Mas a parceria com o clube vai além do patrocínio: desde 2021, como patrocinadora do elenco masculino, Mercado Livre une a inovação como marca líder em tecnologia da América Latina com a força do clube de maior torcida do mundo para gerar novas oportunidades, como nas ações com a loja oficial do Flamengo, apresentação de jogadores, como David Luiz, além da campanha de Dia dos Pais com o Zico, maior ídolo do clube.
Desta vez, juntos, Mercado Livre e Flamengo estão lançando a ação ‘Elas Jogam’, iniciativa que vai incentivar meninas e mulheres, de 4 a 22 anos, a jogarem futebol por meio de bolsas integrais, com isenção de mensalidade por um ano, nas 69 escolinhas do Flamengo, espalhadas por 18 estados brasileiros.''
Crédito: MariaAlvescomemorandogolempartidapeloFlamengo(Foto:PatricyAlbuquerque/StaffImagesWoman/CBF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever
Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever
Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados