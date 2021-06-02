Flamengo e Fluminense planejam transferir três jogos do Maracanã para outros estádios em junho

Crédito: Divulgação/Flamengo

Com o objetivo de preservar as condições do gramado, o Maracanã, em comum acordo com as diretorias de Flamengo e Fluminense, tem a intenção de transferir pelo menos três partidas que seriam realizadas no estádio em junho.Os primeiros duelos que devem sofrer mudança de local são:

- 06/06 - Fluminense x Cuiabá (Brasileirão)- 13/06 - Flamengo x América-MG (Brasileirão)- 16/06 - Flamengo x Coritiba (Copa do Brasil)

+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!O compromisso do Fluminense com o Cuiabá, válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, já foi remarcado para as 11h, domingo, em São Januário.

Com a transferência destas partidas, a Greenleaf, empresa responsável pela manutenção do gramado do Maracanã, ganharia 14 dias trabalhar de forma intensa visando o restante da temporada. Vale ressaltar que, somente este ano, 31 jogos já foram disputados no estádio.

+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro

Já as partidas do Flamengo, a princípio, seriam remarcadas para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília. No entanto, com a confirmação do Distrito Federal como uma das sedes da Copa América, o clube ainda estuda outras opções.