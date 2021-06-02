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Flamengo e Fluminense planejam transferir três jogos do Maracanã para outros estádios em junho

Medida tem como objetivo preservar o gramado para o restante da temporada
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LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 14:56

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 14:56

Crédito: Divulgação/Flamengo
Com o objetivo de preservar as condições do gramado, o Maracanã, em comum acordo com as diretorias de Flamengo e Fluminense, tem a intenção de transferir pelo menos três partidas que seriam realizadas no estádio em junho.Os primeiros duelos que devem sofrer mudança de local são:
- 06/06 - Fluminense x Cuiabá (Brasileirão)- 13/06 - Flamengo x América-MG (Brasileirão)- 16/06 - Flamengo x Coritiba (Copa do Brasil)
+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!O compromisso do Fluminense com o Cuiabá, válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, já foi remarcado para as 11h, domingo, em São Januário.
Com a transferência destas partidas, a Greenleaf, empresa responsável pela manutenção do gramado do Maracanã, ganharia 14 dias trabalhar de forma intensa visando o restante da temporada. Vale ressaltar que, somente este ano, 31 jogos já foram disputados no estádio.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro
Já as partidas do Flamengo, a princípio, seriam remarcadas para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília. No entanto, com a confirmação do Distrito Federal como uma das sedes da Copa América, o clube ainda estuda outras opções.
Há também a possibilidade de o Maracanã transferir mais um jogo no mês de junho para outro estádio: Fluminense x Santos, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, e marcado para o dia 17/06.

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