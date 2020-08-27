Flamengo e Fluminense aparecem em top-5 mundial de visualizações no YouTube

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Os canais oficiais dos clubes cariocas cresceram no mês de junho, principalmente por conta do retorno do Estadual com transmissões exclusivas no YouTube e o investimento na plataforma. Considerando isso, o Flamengo lidera o ranking mundial de total de visualizações no último mês, com 54,1 milhões, e o Fluminense vem em terceiro lugar, somando 32,1 milhões.

Os ingleses completam o top-5, divulgado pelo Twitter "DeporFinanzas". O Manchester United é o segundo, com 36,5 milhões, o Liverpool é o quarto, com 31,4 milhões e o Chelsea fecha a lista com 28,9 milhões.

O sucesso do engajamento na plataforma se deve principalmente às transmissões de partidas da final do Campeonato Carioca. Primeiro, a FluTV mostrou a Taça Rio vencida pelo próprio Fluminense, que bateu o recorde global de visualizações do YouTube. Depois, transmitiu o primeiro jogo da decisão do Estadual. O segundo passou no SBT, vendido pelo Flamengo. O Fla, inclusive, ainda mostrou com exclusividade os jogos contra Boavista e Volta Redonda.