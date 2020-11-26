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Flamengo e Domènec Torrent ainda não chegaram a um acordo pela rescisão de contrato

Técnico catalão, que deixou o clube após 99 dias, permanece no Rio de Janeiro...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 14:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2020 às 14:24
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Destituído do cargo de técnico do Flamengo desde o dia 9 de novembro, Domènec Torrent ainda possui vínculo com o clube. Isso porque, o treinador e o Rubro-Negro não chegaram a um acordo pela rescisão contratual. A informação inicial é do jornal "O Dia" e foi confirmada pelo LANCE!.
Enquanto Dome segue no Rio de Janeiro, ainda há conversas visando os termos do pagamento da multa rescisória do catalão. O valor é estipulado em 1,8 milhões de euros (aproximadamente R$ 11,4 milhões).
O treinador sentiu-se desamparado e não ficou satisfeito com a forma com que a diretoria do Fla lidou com os recentes resultados ruins, que culminaram na saída do técnico - e, consequentemente, na contratação de Rogério Ceni.
Domènec Torrent foi anunciado como treinador do Flamengo em 31 de julho e deixou o comando do time com 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas. Cobiçado pelo mercado norte-americano, onde já treinou o New York City, o comandante só se pronunciará publicamente após selar a rescisão com o Fla.
Atualmente, Dome tem conhecido pontos turísticos do Rio, uma vez que a sua rotina enquanto técnico do Fla era centrada no trabalho diário no Ninho do Urubu.
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