Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo é derrotado para o Athletico, cai no Brasileiro Sub-17 e tira a chance de Fla-Flu na final
futebol

Flamengo é derrotado para o Athletico, cai no Brasileiro Sub-17 e tira a chance de Fla-Flu na final

Fluminense já havia se credenciado à decisão do torneio, mais cedo. Agora, Rubro-Negro carioca focará na Copa do Brasil da categoria...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 dez 2020 às 19:29

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 19:29

Crédito: Fabio Wosniak / Athletico-PR
O Flamengo ficou pelo caminho na beira do último degrau rumo ao título do Campeonato Brasileiro Sub-17. Nesta segunda-feira, o time carioca visitou o Athletico-PR pelo jogo de volta das semifinais da competição e foi derrotado por 2 a 0, no CT do Caju, em Curitiba. Os gols foram de Juninho e Vitor do Carmo. Na ida, ambos haviam empatado em 0 a 0, na Gávea. Com a eliminação do Flamengo, a chance de um Fla-Flu na decisão foi alijada. Mais cedo, cabe destacar, o Fluminense se credenciou à final, a ser disputada nas duas próximas segundas, após eliminar o São Paulo nos pênaltis.
Os gols da partida na capital paranaense saíram apenas na etapa final, mesmo com a inicial sendo movimentada e com chances para os dois lados. O placar foi aberto com um golaço de falta de Juninho, do meio da rua e com muita classe, no ângulo. Vitor do Carmo sacramentou a vaga depois de chapar uma bola no canto do goleiro Kauã: 2 a 0.
A escalação do Flamengo, comandado pelo técnico Mário Jorge, foi a seguinte: Kauã; Breno (Arthur Augusto), Diego, Cleiton e Richard; Dudu (Petterson), França e Will; Werton (Pedrinho), João Pedro e Mateus Dias (Victor Muller).
Agora, o Fla volta a campo já nesta quinta, para enfrentar o Maranhão, às 15h30, no Castelão (MA), pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. No confronto de ida, o Flamengo venceu por 8 a 0, na Gávea.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fraldinha: 5 receitas clássicas com o corte bovino
Imagem de destaque
Adolescente invade a contramão, atinge ônibus e fica ferido em Colatina
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados