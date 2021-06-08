Flamengo é condenado na Justiça a pagar dívida a Everton; veja detalhes

Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo sofreu uma derrota na Justiça. Nesta terça-feira, a 22ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro condenou o clube em processo movido pelo meia Everton Cardoso, hoje no Grêmio. O Rubro-Negro, dessa forma, terá que pagar ao atleta o valor de R$ 600 mil. A informação foi divulgada pelo jornalista David Nascimento, do portal "Esporte News Mundo".

+ Gerson é o próximo a sair! Veja todas as transações do Flamengo na Era LandimOriginalmente, Everton cobrava R$ 4.487.922,18 do Flamengo por diferenças de 13º salário, férias acrescidas de 1/3, FGTS e descanso semanal remunerado. O juiz Leonardo Campos Mutti, no entanto, acolheu o pedido de prescrição do primeiro contrato e julgou apenas os pedidos relacionados ao segundo contrato de Everton com o Rubro-Negro.

Na decisão do magistrado, o Flamengo foi condenado ao pagamento dos reflexos dos valores recebidos por Everton a título “bichos” e “luvas” sobre o repouso semanal remunerado. O juiz também apontou que o atleta não recebia folga em semanas com dois jogos, além de não receber folga compensatório por feriados trabalhados.

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Outro ponto em que o Flamengo foi condenado na sentença é em relação ao atraso no pagamento das férias entre as temporadas 2017 e 2018.