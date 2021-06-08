Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo é condenado na Justiça a pagar dívida a Everton; veja detalhes

Meia deixou o clube rubro-negro em 2018 e cobrava R$ 4.487.922,18 no processo
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jun 2021 às 18:33

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 18:33

Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
O Flamengo sofreu uma derrota na Justiça. Nesta terça-feira, a 22ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro condenou o clube em processo movido pelo meia Everton Cardoso, hoje no Grêmio. O Rubro-Negro, dessa forma, terá que pagar ao atleta o valor de R$ 600 mil. A informação foi divulgada pelo jornalista David Nascimento, do portal "Esporte News Mundo".
+ Gerson é o próximo a sair! Veja todas as transações do Flamengo na Era LandimOriginalmente, Everton cobrava R$ 4.487.922,18 do Flamengo por diferenças de 13º salário, férias acrescidas de 1/3, FGTS e descanso semanal remunerado. O juiz Leonardo Campos Mutti, no entanto, acolheu o pedido de prescrição do primeiro contrato e julgou apenas os pedidos relacionados ao segundo contrato de Everton com o Rubro-Negro.
Na decisão do magistrado, o Flamengo foi condenado ao pagamento dos reflexos dos valores recebidos por Everton a título “bichos” e “luvas” sobre o repouso semanal remunerado. O juiz também apontou que o atleta não recebia folga em semanas com dois jogos, além de não receber folga compensatório por feriados trabalhados.
+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Outro ponto em que o Flamengo foi condenado na sentença é em relação ao atraso no pagamento das férias entre as temporadas 2017 e 2018.
Aos 32 anos e atualmente no Grêmio, Everton defendeu o Flamengo em duas passagens: a primeira entre 2008 e 2009 e a segunda entre 2014 e 2018. No total, o meia vestiu a camisa rubro-negra em 265 partidas e marcou 39 gols.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Augusto recebe amigas na Igreja de Reis Magos
Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados