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Flamengo é absolvido pelo STJD e escapa de multa por atraso em jogo contra o Palmeiras

Rubro-Negro não precisará pagar multa, cuja punição poderia chegar a R$ 100 mil por minuto de atraso; jogo foi válido pela 12ª rodada do Brasileiro...

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 16:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2020 às 16:41
Crédito: Cesar Greco
Mesmo com atraso para entrar em campo na partida contra o Palmeiras, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e no Allianz Parque, o Flamengo escapou de pagar multa. Isso porque, nesta terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu o Rubro-Negro, por maioria dos votos, através da Comissão Disciplinar do STJD.
- Por maioria de votos, absolver o C.R. do Flamengo, quanto a imputação dos Arts. 206 e 191,III do CBJD, contra os votos dos Auditores Drs. Carlos Eduardo Cardoso e Diogo de Azevedo Maia que o multavam em R$1.000,00 por minuto, pela infração ao Art. 206 do CBJD e R$10.000,00, pela infração ao Art. 191,III do CBJD - diz um trecho da decisão do tribunal.
A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) havia oferecido uma denúncia contra o Flamengo pelo atraso no jogo contra o Palmeiras, realizado no dia 27 de setembro e encerrado em 1 a 1 (leia mais aqui).
Na ocasião, o Rubro-Negro lutou, nos bastidores, pelo adiamento da partida por conta do surto de Covid-19 em seu elenco (foram 19 infectados, ao todo). As penas previstas eram multas de R$ 100,00 a R$ 1 mil por minuto de atraso e de R$ 100,00 a R$ 100 mil, respectivamente.

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