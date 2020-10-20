Flamengo é absolvido pelo STJD e escapa de multa por atraso em jogo contra o Palmeiras

Crédito: Cesar Greco

Mesmo com atraso para entrar em campo na partida contra o Palmeiras, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e no Allianz Parque, o Flamengo escapou de pagar multa. Isso porque, nesta terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu o Rubro-Negro, por maioria dos votos, através da Comissão Disciplinar do STJD.

- Por maioria de votos, absolver o C.R. do Flamengo, quanto a imputação dos Arts. 206 e 191,III do CBJD, contra os votos dos Auditores Drs. Carlos Eduardo Cardoso e Diogo de Azevedo Maia que o multavam em R$1.000,00 por minuto, pela infração ao Art. 206 do CBJD e R$10.000,00, pela infração ao Art. 191,III do CBJD - diz um trecho da decisão do tribunal.

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) havia oferecido uma denúncia contra o Flamengo pelo atraso no jogo contra o Palmeiras, realizado no dia 27 de setembro e encerrado em 1 a 1 (leia mais aqui).