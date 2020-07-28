Flamengo é a equipe mais popular de eSport no Brasil, aponta pesquisa

A Pesquisa Game Brasil (PGB), cujo resultado foi divulgado nesta terça-feira, aponta que o público gamer está cada vez mais familiarizado e envolvido com os esportes eletrônicos: 65,6% dos jogadores afirmam conhecer os e-Sports, um aumento de 6,7% em comparação com o ano anterior. Além disso, é retratado que 79,1% dos gamers brasileiros conhecem o Flamengo Esports, equipe do clube que disputa o Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL). Os números revelados são: 44,7% dos fãs de eSports costumam praticar a atividade - uma queda de 3% em relação a 2019. Ainda sobre o recorte do público praticante, 17,6% afirmam que já participaram de algum campeonato, e 47,2% ganharam dinheiro nesse tipo de evento. - A variação relacionada à quantidade de jogadores de eSports se dá por uma questão orgânica dos próprios títulos que já existem. Mas a difusão dessa modalidade entre o público gamer brasileiro pode ser notada no crescimento linear da audiência das transmissões - contou Carlos Silva, Head de Gaming na Go Gamers. Segundo a PGB, 19,7% dos gamers consomem conteúdo de e-Sports diariamente, enquanto 17,5% o fazem uma vez por semana e 25,5% menos que uma vez por semana. Quanto aos ambientes com maior audiência, a pesquisa mostra o YouTube na liderança com 68,6%, seguido por Facebook (37%), Twitch (23,4%) e IGTV, do Instagram (18,7%).