Flamengo é a equipe mais popular de eSport no Brasil, aponta pesquisa

A Pesquisa Game Brasil (PGB), cujo resultado foi divulgado nesta terça-feira, aponta que o público gamer está cada vez mais familiarizado e envolvido com os esportes eletrônicos: 65,6% dos jogadores afirmam conhecer os e-Sports, um aumento de 6,7% em comparação com o ano anterior. Além disso, é retratado que 79,1% dos gamers brasileiros conhecem o Flamengo Esports, equipe do clube que disputa o Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL). Os números revelados são: 44,7% dos fãs de eSports costumam praticar a atividade - uma queda de 3% em relação a 2019. Ainda sobre o recorte do público praticante, 17,6% afirmam que já participaram de algum campeonato, e 47,2% ganharam dinheiro nesse tipo de evento. - A variação relacionada à quantidade de jogadores de eSports se dá por uma questão orgânica dos próprios títulos que já existem. Mas a difusão dessa modalidade entre o público gamer brasileiro pode ser notada no crescimento linear da audiência das transmissões - contou Carlos Silva, Head de Gaming na Go Gamers. Segundo a PGB, 19,7% dos gamers consomem conteúdo de e-Sports diariamente, enquanto 17,5% o fazem uma vez por semana e 25,5% menos que uma vez por semana. Quanto aos ambientes com maior audiência, a pesquisa mostra o YouTube na liderança com 68,6%, seguido por Facebook (37%), Twitch (23,4%) e IGTV, do Instagram (18,7%).
MAIS EQUIPES E CURIOSIDADES
Nesta 7ª edição da pesquisa, as principais equipes lembradas pelos jogadores foram o já citado Flamengo eSports (79,1%), INTZ (68,5%), Kabum eSports (66,7%), RED Canids Kalunga (64,2%) e paiN Gaming (64,1%). Já em relação ao eSport mais visto pelo público em lives, League of Legends (LoL) aparece na liderança, com 20,7%. Na sequência, os títulos mais acompanhados são Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), com 18,8%; PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), com 18,6%, Fortnite, com 18,4%; e Call of Duty: Black Ops III (COD: BO III), com 17,3%. Quando dos mais assistidos da modalidade em vídeos gravados, o gênero de tiro ganha mais destaque, com CS: GO encabeçando a lista (32,1%). Apesar do MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) aparecer logo em seguida, com Fortnite (31,4%) e LoL (30,1%), os demais também são shooters: COD: BO III (29,6%) e CS: 1.6 (29,2%). Além disso, o estudo mapeou que 48,6% do público acompanha personalidades ligadas aos eSports, cujas cinco mais famosas são: “Yoda” (61,2%), “Alanzoka” (58,6%) “Fallen” (38,6%), “LevelUp 007” (34,6%) e “Nicks” (31,6%). Já as doações da audiência tendem a ser mais frequentes para streamers de LoL (8,1%), PUBG (6,2%), Warcraft III (6,2%), CS:GO (6,1%) e CS: 1.6 (5,3%) Realizada pelo Sioux Group, a 7ª edição da PGB ouviu 5.830 pessoas em 26 Estados e no Distrito Federal, no mês de fevereiro.