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futebol

Flamengo divulga relacionados para o duelo contra o Bahia com novidade

Diego Ribas retorna após passar por um processo de recondicionamento físico; Willian Arão segue como desfalque...
LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2020 às 15:44

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 15:44

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo finalizou a preparação para enfrentar o Bahia na manhã deste sábado e, agora, no período da tarde, divulgou a lista de 23 jogadores relacionados para o jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputado neste domingo, no Maracanã. E há uma novidade: Diego Ribas.Conforme o LANCE! havia informado, Diego estará à disposição do técnico Rogério Ceni após ser ausência no jogo contra o Santos, na rodada passada, já que passou por um processo de recondicionamento físico na última semana. O camisa 10 treina integralmente com o grupo há quatro dias.
Willian Arão, por sua vez, segue como desfalque. Mas, neste sábado, o camisa 5, ao menos, treinou integralmente com o grupo pela primeira vez desde que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O volante deve voltar contra o Fortaleza, o último rival do ano, no dia 26.
Cabe destacar ainda que Pedro Rocha, em seus últimos dias de contrato com o Flamengo (a expirar 31/12), nem sequer foi relacionado por Ceni desta vez.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Em tempo: o jogo contra o Bahia será realizado às 18h15 de amanhã.

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