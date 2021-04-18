Flamengo divulga relacionados para encarar o Vélez em Buenos Aires; veja lista

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

A campanha em busca do Tri da Libertadores está prestes a começar. Na tarde deste domingo, o Flamengo divulgou a lista de 23 jogadores que vão viajar para Buenos Aires, onde a equipe enfrentará o Vélez Sarsfield, na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília).

+ Conmebol define árbitro da estreia do Flamengo na LibertadoresCentro de polêmica na última semana em função de um impasse na renovação do contrato, Arrascaeta foi incluído normalmente na relação. O meia se recuperou de entorse no tornozelo e volta a ficar à disposição de Rogério Ceni depois de desfalcar a equipe no clássico contra o Vasco, na última quinta-feira.

Os três desfalques na lista de relacionados já eram esperados. O principal deles é Rodrigo Caio, que foi expulso na última partida do Flamengo na Libertadores-2020 e terá que cumprir suspensão. Além dele, César e Thiago Maia se recuperam de cirurgias no joelho e também ficam no Rio de Janeiro.

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