Flamengo divulga relacionados para duelo contra Atlético-GO

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Atlético-GO, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O técnico Rogério Ceni, que busca a primeira vitória no novo clube, terá 23 jogadores à disposição. No entanto, o treinador terá sete desfalques para o confronto.

O centroavante Pedro e o meia Everton Ribeiro estão com a Seleção Brasileira, assim como o lateral-direito Maurício Isla, que está com o Chile. Já o zagueiro Rodrigo Caio e o lateral-esquerdo Filipe Luís estão lesionados e seguem fora. Diego Alves será poupado, enquanto Diego Ribas está em recondicionamento físico e também desfalcará a equipe.

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