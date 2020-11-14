Flamengo divulga relacionados para duelo contra Atlético-GO

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Atlético-GO, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O técnico Rogério Ceni, que busca a primeira vitória no novo clube, terá 23 jogadores à disposição. No entanto, o treinador terá sete desfalques para o confronto.
O centroavante Pedro e o meia Everton Ribeiro estão com a Seleção Brasileira, assim como o lateral-direito Maurício Isla, que está com o Chile. Já o zagueiro Rodrigo Caio e o lateral-esquerdo Filipe Luís estão lesionados e seguem fora. Diego Alves será poupado, enquanto Diego Ribas está em recondicionamento físico e também desfalcará a equipe.
Confira os relacionados:
Goleiro: Hugo e César Laterais: João Lucas, Matheuzinho, Ramon e RenêZagueiros: Gustavo Henrique, Léo Pereira, Thuler, Natan e NogaVolantes: Gerson, João Gomes, Thiago Maia e ArãoMeias: Arrascaeta e PepêAtacantes: Bruno Henrique, Gabigol, Lincoln, Michael, Pedro Rocha e Vitinho