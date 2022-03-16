Flamengo divulga relacionados para clássico contra o Vasco com três desfalques e duas voltas; veja a lista

O Flamengo terá duas novidades para o jogo contra o Flamengo, às 20h desta quarta-feira, no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca. Andreas Pereira e Willian Arão voltaram a ser relacionados pelo treinador Paulo Sousa.

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A dupla ficou fora da goleada por 6 a 0 diante do Bangu no último sábado por cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O treinador português deve escalar pelo menos um dos dois como titular para o clássico.

As ausências ficam por conta de Rodrigo Caio, ainda se recuperando de lesão, e Gustavo Henrique, preservado por dores no joelho. Pablo, recém-contratado, ainda não foi relacionado por estar em processo de recondicionamento físico.