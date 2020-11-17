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Flamengo divulga lista de relacionados para duelo contra o São Paulo na Copa do Brasil

Everton Ribeiro e Isla, que disputam nesta terça jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo por suas seleções, aparecem na lista de jogadores relacionados para partida...

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 14:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 nov 2020 às 14:40
Crédito: Lucas Figueiredo / CBF
Flamengo e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Recheado de desfalques, o Rubro-Negro divulgou a lista de relacionados para o duelo decisivo.
> Veja como está o chaveamento da Copa do Brasil
Vale destacar que Everton Ribeiro e Isla constam na relação, mas disputam nesta terça jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A diretoria estuda uma maneira de tentar fazer com que os atletas entrem em campo na quarta-feira. O Flamengo não poderá contar com Rodrigo Caio, Filipe Luís, Thiago Maia, Diego Ribas, Gabigol e Pedro, que ainda se recuperam de lesões.
Confira lista de relacionados: Goleiros: César, Hugo e Diego Alves
Zagueiros: Gustavo Henrique, Isla, João Lucas, Leo Pereira, Thuler, Matheuzinho, Noga, Natan, Renê e Ramon
Meias: Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson, João Gomes, Lázaro, Pepê e Arão.
Atacantes: Bruno Henrique, Lincoln, Michael, Pedro Rocha e Vitinho

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