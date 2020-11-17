Flamengo divulga lista de relacionados para duelo contra o São Paulo na Copa do Brasil

Flamengo e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Recheado de desfalques, o Rubro-Negro divulgou a lista de relacionados para o duelo decisivo.

Vale destacar que Everton Ribeiro e Isla constam na relação, mas disputam nesta terça jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A diretoria estuda uma maneira de tentar fazer com que os atletas entrem em campo na quarta-feira. O Flamengo não poderá contar com Rodrigo Caio, Filipe Luís, Thiago Maia, Diego Ribas, Gabigol e Pedro, que ainda se recuperam de lesões.