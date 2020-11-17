Flamengo divulga lista de relacionados para duelo contra o São Paulo na Copa do Brasil

Flamengo e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Recheado de desfalques, o Rubro-Negro divulgou a lista de relacionados para o duelo decisivo.
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Vale destacar que Everton Ribeiro e Isla constam na relação, mas disputam nesta terça jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A diretoria estuda uma maneira de tentar fazer com que os atletas entrem em campo na quarta-feira. O Flamengo não poderá contar com Rodrigo Caio, Filipe Luís, Thiago Maia, Diego Ribas, Gabigol e Pedro, que ainda se recuperam de lesões.
Confira lista de relacionados: Goleiros: César, Hugo e Diego Alves
Zagueiros: Gustavo Henrique, Isla, João Lucas, Leo Pereira, Thuler, Matheuzinho, Noga, Natan, Renê e Ramon
Meias: Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson, João Gomes, Lázaro, Pepê e Arão.
Atacantes: Bruno Henrique, Lincoln, Michael, Pedro Rocha e Vitinho