Flamengo divulga lista de relacionados para a Supercopa do Brasil 2022; confira os nomes

Em tempo: o Flamengo enfrenta o Atlético-MG neste domingo, às 16h (de Brasília), pela Supercopa do Brasil. A partida acontece na Arena Pantanal e terá transmissão em tempo real do LANCE!.
Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 14:42
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta