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  • Flamengo divulga lista de relacionados para a Supercopa do Brasil 2022; confira os nomes
futebol

Flamengo divulga lista de relacionados para a Supercopa do Brasil 2022; confira os nomes

A principal novidade na lista é o zagueiro Rodrigo Caio, que foi relacionado pela primeira vez na temporada; entretanto, ele segue em recuperação e não deve passar pelo corte final...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 14:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 14:42
Em tempo: o Flamengo enfrenta o Atlético-MG neste domingo, às 16h (de Brasília), pela Supercopa do Brasil. A partida acontece na Arena Pantanal e terá transmissão em tempo real do LANCE!.
Crédito: OFlamengoenfrentaoAtlético-MGnestedomingo(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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