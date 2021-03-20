Flamengo divulga comunicado e confirma desistência na contratação de Rafinha

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo tornou oficial a desistência da contratação do lateral-direito Rafinha. A informação que havia sido divulgada na noite desta sexta-feira pelo jornalista Mauro Cézar Pereira e confirmada pelo LANCE! foi confirmada pelo clube rubro-negro em um comunicado divulgado na manhã deste sábado.No anúncio, o Rubro-Negro destacou a vontade em ter Rafinha de volta ao elenco, mas citou o agravamento da pandemia e as consequentes indefinições financeiras como impeditivos para a conclusão da negociação. Segundo o clube, "qualquer investimento como este, no momento atual, não estaria condizente com a responsabilidade financeira que sempre baseou o trabalho da atual administração rubro-negra."LEIA O COMUNICADO DO FLAMENGO:

Tendo em vista as notícias a respeito das conversas entre o Clube e o jogador Rafinha, o Flamengo esclarece que:

1 - Rafinha, além de um excelente jogador e um dos responsáveis pelas conquistas da inesquecível temporada de 2019 e início de 2020, é daquelas pessoas que todos gostaríamos de ter em nosso grupo de trabalho. Sua saída do elenco, no ano passado, se deu tão somente pela excelente proposta que ele recebeu do exterior;

2 - Quando o jogador resolveu voltar ao Brasil, depois de rescindir seu contrato na Europa, nosso departamento de futebol entrou em conversas com seus empresários, buscando entender o que o jogador pretendia fazer e qual seria uma possível pretensão salarial no caso de uma volta ao Flamengo;

3 - Enquanto se desenrolavam estas negociações, o Flamengo fazia um levantamento interno sobre a disponibilidade financeira para este investimento;

4 - Devido ao agravamento da pandemia e as consequentes indefinições financeiras que isto causou, uma possível contratação do jogador, apesar de ser o desejo de toda a diretoria, se mostrou inviável. Qualquer investimento como este, no momento atual, não estaria condizente com a responsabilidade financeira que sempre baseou o trabalho da atual administração rubro-negra.

Sendo assim, foi com pesar que informamos ao jogador e aos seus representantes que, apesar dos esforços de todos os envolvidos em viabilizar a volta de Rafinha ao Flamengo, não iríamos seguir com as tratativas para se fechar o acordo.

Fica o registro da postura sempre positiva e interessada do jogador. Infelizmente, a pandemia e seus reflexos impediram este esperado retorno.