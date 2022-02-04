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futebol

Flamengo: Diego Alves pode seguir como desfalque e zagueiro retorna para o Fla-Flu

Rubro-Negro enfrentará o Fluminense neste domingo, no Nilton Santos, pelo Cariocão...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 14:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2022 às 14:02
O Flamengo seguiu a preparação para o clássico contra o Fluminense, a ser disputado às 16h de domingo, no Estádio Nilton Santos. O treino desta manhã no Ninho do Urubu contou com uma atividade tática para titulares e reservas do último jogo, mas ainda há uma ausência importante: Diego Alves, que não fez atividades com bola junto ao preparador de goleiros Paulo Grilo. Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
Diego Alves realizou treinos leves no gramado com o preparador físico Lluis Sala.
Segundo informou o Flamengo na última quarta, "Diego Alves está com dores no joelho esquerdo" e "sem lesão", mas preocupa para o Fla-Flu. Caso siga sem condições físicas ideais, Hugo Souza será mantido entre os 11.
> Veja a tabela do Cariocão
Outra baixa no jogo passado, "por conta de desgaste muscular acentuado nas avaliações da fisiologia", Léo Pereira, por sua vez, treinou sem limitações pela manhã e deve ser relacionado por Paulo Sousa pela primeira vez.
Arrascaeta e Isla, também poupados da partida contra o Boavista, mas por estarem com suas respectivas seleções na última Data Fifa, tendem a estar presente no clássico.
O clássico entre Flamengo e Fluminense terá o lado rubro-negro como mandante e será válido pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. O LANCE! acompanha o jogo em Tempo Real.
Crédito: DiegoAlvestreinoucomopreparadorfísico LluisSala (Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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