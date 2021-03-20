Flamengo desiste da contratação de Rafinha

Após longas negociações, o Flamengo desistiu de recontratar o lateral-direito Rafinha, de 35 anos. A informação foi publicada pelo jornalista Mauro Cezar Pereira, na noite desta sexta-feira.
+ ATUAÇÕES: Pedro e Rodrigo Muniz comandam ataque do Flamengo, e Bruno Viana vai bem na estreiaO fator financeiro é o motivo principal para o fim do negócio. Mesmo com uma sinalização positiva por parte do jogador quando chegou ao Brasil no início de fevereiro, a diretoria do Flamengo reavaliou a oferta apresentada, e as partes não chegaram a um acordo final.
A mudança de postura dos dirigentes rubro-negros ocorreu principalmente pelo cenário econômico e pelos impactos da pandemia da Covid-19. Com os portões dos estádios ainda fechados e sem previsão de reabertura, o Flamengo teme uma queda ainda maior de receitas para a temporada 2021.
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Para a posição de lateral-direito, o Flamengo conta com o chileno Isla, que foi contratado em agosto de 2020 e é o atual titular; o jovem Matheuzinho, quesubiu para o profissional no ano passado e vem se destacando no início da temporada; e João Lucas, que teve poucas chances com a camisa rubro-negra e é a terceira opção de Rogério Ceni.