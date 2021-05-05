Flamengo desembarca no Rio, e Everton Ribeiro destaca após vitória: 'Esperamos continuar nesta pegada'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Com três pontos na bagagem e o 100% de aproveitamento na Libertadores mantido, o Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro por volta das 8h desta quarta-feira, horas depois da suada vitória por 3 a 2 sobre a LDU, em Quito, pela terceira rodada do Grupo G. A mentalidade sublinhada é a de "querer sempre mais" e manter a "pegada", conforme apontou Everton Ribeiro, na chegada ao Aeroporto Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão: + ATUAÇÕES: Everton Ribeiro cresce de produção em vitória do Flamengo

- É um processo que o Flamengo veio formando (sobre a boa fase). Hoje está colhendo os frutos. Esperamos continuar nesta pegada, querendo sempre mais, este é o espírito do grupo. Buscar sempre melhorar, buscar os títulos. É o que pensamos em fazer nesta temporada.

O elenco do Fla folga nesta quarta e só se reapresenta amanhã, no Ninho do Urubu, quando Rogério Ceni iniciará os trabalhos visando o jogo da volta da semifinal do Carioca, a ocorrer neste sábado.

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Na entrevista coletiva concedida após o triunfo no Equador, Ceni não quis indicar qual equipe mandará a campo contra o Volta Redonda, já que dependerá de uma avaliação acerca da condição física do plantel, assolado pelas consequências da altitude de cerca de 2.700 metros de Quito.