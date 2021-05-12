Flamengo desembarca no Rio após empate no Chile; Arão avalia defesa

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após o empate em 2 a 2 com o Unión La Calera na noite de terça-feira, no Chile, o elenco do Flamengo desembarcou nesta manhã no Galeão, no Rio de Janeiro. A classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores não veio, mas o time de Rogério Ceni ainda pode garantir a vaga nesta rodada da chave.

Os jogadores estão de folga nesta quarta e se reapresentam no Ninho, na quinta-feira para iniciar a preparação para a ida da decisão do Campeonato Carioca, no sábado no Maracanã, contra o Fluminense. Veja as datas das finais!ARÃO ANALISA MOMENTO DA DEFESA EM 2021

Autor de um gol contra e um a favor do Flamengo em La Calera, o volante, hoje, é titular de Rogério Ceni como zagueiro. Nome importante do setor defensivo, Willian Arão analisou o momento defensivo da equipe, que vem sofrendo gols em quase todas partidas na atual temporada. São 17 gols sofridos em 12 jogos.