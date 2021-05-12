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futebol

Flamengo desembarca no Rio após empate no Chile; Arão avalia defesa

Rubro-Negro inicia preparação para a primeira partida da decisão do Campeonato Carioca na quinta-feira, no Ninho do Urubu...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 10:27

LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 10:27
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após o empate em 2 a 2 com o Unión La Calera na noite de terça-feira, no Chile, o elenco do Flamengo desembarcou nesta manhã no Galeão, no Rio de Janeiro. A classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores não veio, mas o time de Rogério Ceni ainda pode garantir a vaga nesta rodada da chave.
Os jogadores estão de folga nesta quarta e se reapresentam no Ninho, na quinta-feira para iniciar a preparação para a ida da decisão do Campeonato Carioca, no sábado no Maracanã, contra o Fluminense. Veja as datas das finais!ARÃO ANALISA MOMENTO DA DEFESA EM 2021
Autor de um gol contra e um a favor do Flamengo em La Calera, o volante, hoje, é titular de Rogério Ceni como zagueiro. Nome importante do setor defensivo, Willian Arão analisou o momento defensivo da equipe, que vem sofrendo gols em quase todas partidas na atual temporada. São 17 gols sofridos em 12 jogos.
- Difícil falar (o que falta para acertar na defesa). Não é uma coisa só. Se eu tivesse a solução eu teria feito. A gente tem trabalhado todos os dias para isso. Às vezes são erros individuais, às vezes são erros coletivos, que acontecem. Estamos trabalhando para melhorar. Os caras chegaram duas vezes no nosso gol e fizeram dois gols. Daqui a pouco a gente vai acertar e, se Deus quiser, vamos parar de tomar gols - afirmou Arão, na chegada ao Rio, ao portal "Ge".

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