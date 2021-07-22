Flamengo desembarca no Rio após classificação na Libertadores e mira sequência: 'Jogo que dá confiança'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Com a classificação para as quartas de final da Libertadores na bagagem, o Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira, no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Após golear o Defensa y Justicia por 4 a 1, em Brasília, o elenco recebeu folga e se reapresentará no Ninho do Urubu nesta sexta.

+ Flamengo vê coincidência com 2019 no horizonte e outros dois fatores que empolgam na LibertadoresNo desembarque, Vitinho parou para falar com jornalistas que estavam no saguão do aeroporto. Autor de dois gols na partida desta quarta-feira, o meia-atacante ressaltou a importância de nova vitória para elevar a confiança do grupo de olho na sequência da temporada.

- Um jogo importante, que dá confiança. A gente se preparou muito para fazer uma boa exibição. Viemos de um jogo positivo, que era o que buscava para elevar a motivação cada vez mais. A gente está bem confiante e conseguindo produzir bem nos jogos.

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