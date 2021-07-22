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Flamengo desembarca no Rio após classificação na Libertadores e mira sequência: 'Jogo que dá confiança'

Elenco rubro-negro recebe folga nesta quinta-feira e se reapresenta ao Ninho do Urubu na sexta. Equipe enfrenta o São Paulo no domingo, pelo Brasileiro...
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Publicado em 

22 jul 2021 às 11:00

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 11:00

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Com a classificação para as quartas de final da Libertadores na bagagem, o Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira, no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Após golear o Defensa y Justicia por 4 a 1, em Brasília, o elenco recebeu folga e se reapresentará no Ninho do Urubu nesta sexta.
+ Flamengo vê coincidência com 2019 no horizonte e outros dois fatores que empolgam na LibertadoresNo desembarque, Vitinho parou para falar com jornalistas que estavam no saguão do aeroporto. Autor de dois gols na partida desta quarta-feira, o meia-atacante ressaltou a importância de nova vitória para elevar a confiança do grupo de olho na sequência da temporada.
- Um jogo importante, que dá confiança. A gente se preparou muito para fazer uma boa exibição. Viemos de um jogo positivo, que era o que buscava para elevar a motivação cada vez mais. A gente está bem confiante e conseguindo produzir bem nos jogos.
+ Fla joga no domingo! Veja a tabela completa do Brasileirão
Na reapresentação no Ninho do Urubu nesta sexta-feira, o Flamengo mudará a chave e voltará as atenções para o Campeonato Brasileiro. No domingo, às 16h, o Rubro-Negro enfrenta o São Paulo, no Maracanã, em busca de se aproximar do G-4. Com 18 pontos e dois jogos atrasados, o clube ocupa a sexta posição na tabela.

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