Flamengo desembarca em Córdoba para partida contra Talleres-ARG

O Flamengo desembarcou na noite desta terça-feira no Aeroporto Internacional de Córdoba, na Argentina, para a partida contra o Talleres, pela quarta rodada da Libertadores. O Rubro-Negro está invicto e é o líder do Grupo H. O time do técnico Paulo Sousa tem chance de fazer história. Se o resultado for uma vitória, a equipe rubro-negra terá ganhado, pela primeira vez, quatro vezes nas quatro primeiras rodadas da fase de grupos de uma mesma edição do torneio.
Além disso, pode se classificar, antecipadamente, caso vença o duelo e Sporting Cristal (PER) e Universidad Católica (CHI) empatem. A equipe da Gávea deve vir a campo com: Santos (Hugo); Willian Arão (Pablo), David Luiz e Filipe Luís; Isla, João Gomes, Thiago Maia, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.