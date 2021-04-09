Flamengo desembarca em Brasília para a Supercopa do Brasil

O elenco do Flamengo já está em Brasília para a Supercopa do Brasil. O elenco rubro-negro chegou ao Distrito Federal no início da noite desta sexta. Para a decisão de domingo, às 11h contra o Palmeiras, Rogério Ceni conta com quase todos atletas à disposição. Pedro e Thiago Maia, lesionados, são os desfalques.
Na chegada ao hotel, os jogadores e a comissão técnica de Ceni foram recepcionados por um grupo de cerca de 50 torcedores. No sábado, o Flamengo realiza a última atividade visando o confronto de domingo.
A escalação não deve ter surpresas. O provável time do Flamengo tem Diego Alves, Isla, Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.