Flamengo desembarca em Brasília para a Supercopa do Brasil

O elenco do Flamengo já está em Brasília para a Supercopa do Brasil. O elenco rubro-negro chegou ao Distrito Federal no início da noite desta sexta. Para a decisão de domingo, às 11h contra o Palmeiras, Rogério Ceni conta com quase todos atletas à disposição. Pedro e Thiago Maia, lesionados, são os desfalques.