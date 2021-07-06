Flamengo desembarca em Belo Horizonte em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo desembarcou no fim da tarde desta terça-feira em Belo Horizonte, local onde a equipe enfrenta o Atlético-MG em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro. O duelo será nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela 10ª rodada da competição. O LANCE! acompanha a partida em Tempo Real.

+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonApós perderem os últimos jogos em função da Copa América, Arrascaeta, Isla e Piris da Motta são as novidades da delegação rubro-negra. A tendência é que o meia uruguaio e o lateral chileno recuperem as vagas na equipe titular, enquanto o volante paraguaio deve iniciar como opção no banco de reservas.

Por outro lado, o treinador seguirá sem contar a dupla da Seleção Brasileira, Gabigol e Everton Ribeiro, que disputará a final da Copa América no próximo sábado. Além deles, Vitinho (suspenso) e Diego Ribas (lesionado) são outros desfalques importantes para o confronto. Hugo Souza foi liberado da viagem para resolver questões pessoais. + Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro