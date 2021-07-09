futebol

Flamengo derrota o Botafogo e larga na frente nas semifinais da Copa Rio Sub-15

Rubro-Negro terá a vantagem do empate no jogo da volta para ir à decisão do torneio
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jul 2021 às 12:19

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 12:19

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
No primeiro jogo das semifinais da Copa Rio Sub-15, o Flamengo saiu na frente e venceu o Botafogo por 2 a 1 na manhã desta sexta-feira, na Gávea. Os gols dos Garotos do Ninho foram marcados por Lorran e Luan, que entrou no decorrer da segunda etapa. Miguel descontou para o Alvinegro. Com o triunfo, o Fla jogará com a vantagem do empate na partida de volta, a ser realizada no próximo sábado (17), às 10h, no CEFAT, para chegar à final.
A outra semifinal será disputada entre Fluminense e Vasco, cujo jogo ida ocorrerá neste sábado.
RESUMO DO JOGO
O clássico começou bastante movimentado, com disputa intensa pela posse de bola. Aos 15 minutos, o Flamengo fez valer o mando de campo e abriu o placar. Pedrinho descolou belo passe para Lorran, que ganhou na velocidade, driblou o goleiro e tocou para fazer o primeiro da partida.
No segundo tempo, o Botafogo voltou melhor e conseguiu empatar a partida com Miguel, aos 18 minutos: 1 a 1. A vitória veio dois minutos depois, após a joia Bill (da Seleção Brasileira da categoria) realizar boa jogada pela direita e rolar para trás: depois de bate-rebate, a bola sobrou para Luan, que havia entrado após o intervalo e só empurrou para dar números finais: 2 a 1.
