Flamengo define punição e suspende Gabigol de duelo com a Chapecoense; Everton Ribeiro é relacionado

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Poucas horas antes de enfrentar a Chapecoense no Maracanã, pela 11ª rodada do Brasileiro, o Flamengo divulgou os relacionados para o confronto. A principal novidade da lista é a presença de Everton Ribeiro, que estava com a Seleção Brasileira na disputa da Copa América até a noite de sábado. Já Gabigol, que também poderia voltar, foi punido com um jogo de suspensão pelo departamento de futebol e se reapresentará ao CT nesta segunda-feira.

+ Flamengo x Chapecoense: prováveis times, onde ver, desfalques e palpitesO motivo da punição foi o episódio polêmico que ocorreu antes do início da Copa América. Na época, o Flamengo foi jogar contra o Coritiba, fora de casa, pela Copa do Brasil e relacionou o atacante para a partida. Com um edema na coxa direita, constatado em exame da CBF, Gabi não viajou para a capital paranaense e causou desconforto entre os dirigentes. Clique aqui para relembrar o caso.

Everton Ribeiro reapresentou ao Ninho do Urubu neste domingo e passou por testes na fisiologia para avaliar as condições físicas. O meia não entrou em campo na derrota do Brasil para a Argentina e deve ser titular contra a Chapecoense.

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Outras novidades na lista são os jovens Lázaro e Vitor Gabriel. O primeiro não vinha recebendo chances com Rogério Ceni, técnico que foi demitido na madrugada deste sábado, e volta a receber chance após se destacar no sub-20. O segundo, por sua vez, está sendo relacionado pela primeira vez desde o retorno do empréstimo ao Braga, de Portugal.