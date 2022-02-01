Flamengo defende retrospecto positivo no Nilton Santos, novo palco do Fla-Flu; veja os números

Depois de ter o clássico marcado para Brasília e, posteriormente, para Volta Redonda, o Fla-Flu mudou de local mais uma vez. Na última segunda-feira, a Ferj confirmou que Flamengo e Fluminense se enfrentarão no Estádio Nilton Santos. Dessa forma, o Rubro-Negro terá um trunfo na busca por mais três pontos na tabela do Cariocão.> Flamengo pede, e Ferj altera horário de jogo contra o Boavista, na quartaAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWIsso acontece porque o time da Gávea defende um retrospecto positivo em partidas disputadas no estádio do Botafogo. Em 101 jogos, foram 53 vitórias, 34 empates e apenas 14. No total, o Flamengo marcou mais de 150 gols e sofreu menos de 90 no Nilton Santos.

Além disso, a última derrota do Fla no estádio em questão aconteceu em novembro de 2018, justamente para o próprio Botafogo. Desde então, foram seis jogos e seis vitórias.FREIO NA EMPOLGAÇÃO

Por outro lado, vale destacar que o Fluminense é um adversário que tem feito frente ao Flamengo dentro do Nilton Santos. As equipes se enfrentaram dez vezes no estádio: aqui, são três vitórias do Rubro-Negro, cinco empates e dois triunfos do Tricolor.

> Veja e simule a tabela do Cariocão

REFORÇO?

Em busca da vitória na partida que acontece no domingo, o técnico Paulo Sousa poderá contar com Marinho. Como o nome do atacante saiu tanto no BIRA quanto no BID, ele está com a documentação regularizada para defender o Manto. E no que depender do jogador, o camisa 31 estará pronto para ajudar o time em busca da vitória.

- Gosto muito de trabalhar. O professor também gosta da intensidade. A preparação já havia começado, já melhorei mais um pouco e vamos dia a dia. O professor sabe que, quando precisar de mim, o importante é que o coração vai estar sempre pronto para entrar em campo - disse Marinho, na apresentação.

Enquanto o Fla-Flu não chega, o Flamengo vira as atenções para o Boavista. As duas equipes se enfrentam no Estádio Raulino de Oliveira, às 19h15, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O confronto terá transmissão em tempo real do LANCE!.