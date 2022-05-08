Flamengo de Paulo Sousa vê aproveitamento despencar contra times da Série A

O Flamengo comandado por Paulo Sousa segue com dificuldades além do esperado para vencer times que pertencem à Série A do Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram dez confrontos realizados em 2022: duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O aproveitamento, após a derrota para o Botafogo deste domingo, caiu para 33,3%.Confira o retrospecto abaixo:- Carioca (Taça Guanabara) - Flamengo 0x1 Fluminense (D)
- Carioca (Taça Guanabara) - Botafogo 0x2 Flamengo (V)
- Supercopa do Brasil - Atlético-MG 2(8)x(7)2 Flamengo (E)
- Carioca (Ida da Final) - Flamengo 0x2 Fluminense (D)
- Carioca (Volta da Final) - Fluminense 1x1 Flamengo (E)
- Brasileiro - Atlético-GO 1x1 Flamengo (E)
- Brasileiro - Flamengo 3x1 São Paulo (V)
- Brasileiro - Flamengo 0x0 Palmeiras (E)
- Brasileiro - Athletico-PR 1x0 Flamengo (D)
- Brasileiro - Flamengo 0x1 Botafogo (D)
- Gols marcados: 10- Gols sofridos: 11- Aproveitamento: 33,3%
> Veja a tabela do Brasileirão
Agora, com apenas cinco pontos somados no Brasileirão, o Flamengo terá um compromisso pela Copa do Brasil. O time de Paulo Sousa recebe o Alto-PI nesta quarta-feira, em Volta Redonda, depois de vencer na ida pela terceira fase por 2 a 1.