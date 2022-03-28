Flamengo de Paulo Sousa entra no 'modo Brasil' e inicia maratona de jogos consecutivos em nove semanas

Apontado como grande favorito ao título do Campeonato Carioca, o Flamengo cumpriu seu papel e, mesmo com testes e mudanças no time de Paulo Sousa, chegou à decisão sem sustos. Agora, contudo, entrará no "modo Brasil" a partir de quarta-feira, quando enfrenta o Fluminense na ida da decisão do Estadual. A partir de então, serão 18 jogos em 45 dias. Serão sete semanas sem descanso.Além das decisões do Carioca contra o Fluminense, na quarta e no sábado, o Flamengo fará os seis jogos da fase de grupos da Libertadores, disputará a terceira fase da Copa do Brasil e oito rodadas do Campeonato Brasileiro até o dia 28 de maio, semana em que, enfim, a equipe de Paulo Sousa voltará a ter uma semana inteira para recuperação física e atividades no Ninho do Urubu. O foco do elenco está nos próximos dois clássicos contra o Fluminense, porém. O Tricolor foi o único time a vencer a equipe de Paulo Sousa em 2022: 1 a 0, no Nilton Santos, na Taça Guanabara. É verdade que, nas últimas temporadas, a equipe das Laranjeiras foi a que mais venceu o Rubro-Negro, mas, nas finais, o time da Gávea vem levando a melhor, com os títulos estaduais em 2019 e 2020.E para sua primeira final de Carioca, o técnico Paulo Sousa terá 10 dias sem jogos para fazer os ajustes na equipe. Nesta segunda, pela manhã, e na terça-feira, o comandante finaliza a preparação no Ninho do Urubu. Se os zagueiros Rodrigo Caio e Pablo são baixas certas, Bruno Henrique (luxação no ombro esquerdo) e Rodinei (desconforto muscular) começam a semana como dúvidas.Confira a programação do Flamengo nas próximas sete semanas*:30/3 - Flamengo x Fluminense (Final do Carioca)