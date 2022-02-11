Flamengo de Paulo Sousa bate cabeça na fase defensiva e tem problema no setor exposto

Em um papo de bar, dá para dizer que o Flamengo venceu, mas não convenceu diante do Audax, em duelo realizado pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, na última quinta-feira, no Estádio Raulino de Oliveira. Mas as dificuldades encontradas no sistema defensivo foram além e voltaram a acentuar um início espinhoso para Paulo Sousa quanto ao setor, que teve um problema exposto pelo técnico na mais recente entrevista coletiva: a escassez de opções.

Paulo Sousa acredita que os espaços deixados na linha defensiva passam "pela dificuldade em números e lesões" (confira a declaração na íntegra a seguir). Mas o fato é que a fragilidade, seja na transição defensiva ou quando o time está postado e tem a primeira linha de marcação superada, liga um alerta num começo de projeto em que será essencial aliar a solidez com as vitórias.

- O elenco, como venho dizendo, tem sido extraordinário, a forma aberta, a aprender, a adquirir e pôr em prática. A maior dificuldade que encontramos é na linha defensiva, sobretudo pelos zagueiros pela dificuldade que temos em números e lesões. Tomamos algumas decisões para poder chegar a esse jogo, que é uma final (Supercopa do Brasil), e podermos ter as melhores opções frescas - avaliou Paulo Sousa.

SUPERCOPA À VISTA

Paulo Sousa ainda terá cerca de uma semana para recuperar jogadores importantes, como David Luiz, e treinar com Fabrício Bruno, recém-regularizado, para o auxiliar na montagem de um time "competitivo e equilibrado", como tem almejado o Mister, para vencer a Supercopa do Brasil, dia 20, contra o Atlético-MG.

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Antes da primeira meta deste início de temporada, o Flamengo tem o lanterna Nova Iguaçu como próximo adversário, pela 6ª rodada do Carioca, às 19h do domingo, também no Raulino. É mais uma oportunidade para Paulo Sousa, ao dar mais minutagem ao elenco, evitar que o setor não volte a bater cabeça e sofra com exposições desnecessárias.