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Flamengo de Paulo Sousa bate cabeça na fase defensiva e tem problema no setor exposto

Em formação, Rubro-Negro voltou a sofrer com a vulnerabilidade na defesa, desta vez diante do Audax, em vitória por 2 a 1 pelo Carioca...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 06:00
Em um papo de bar, dá para dizer que o Flamengo venceu, mas não convenceu diante do Audax, em duelo realizado pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, na última quinta-feira, no Estádio Raulino de Oliveira. Mas as dificuldades encontradas no sistema defensivo foram além e voltaram a acentuar um início espinhoso para Paulo Sousa quanto ao setor, que teve um problema exposto pelo técnico na mais recente entrevista coletiva: a escassez de opções.
Paulo Sousa acredita que os espaços deixados na linha defensiva passam "pela dificuldade em números e lesões" (confira a declaração na íntegra a seguir). Mas o fato é que a fragilidade, seja na transição defensiva ou quando o time está postado e tem a primeira linha de marcação superada, liga um alerta num começo de projeto em que será essencial aliar a solidez com as vitórias.
- O elenco, como venho dizendo, tem sido extraordinário, a forma aberta, a aprender, a adquirir e pôr em prática. A maior dificuldade que encontramos é na linha defensiva, sobretudo pelos zagueiros pela dificuldade que temos em números e lesões. Tomamos algumas decisões para poder chegar a esse jogo, que é uma final (Supercopa do Brasil), e podermos ter as melhores opções frescas - avaliou Paulo Sousa.
SUPERCOPA À VISTA
Paulo Sousa ainda terá cerca de uma semana para recuperar jogadores importantes, como David Luiz, e treinar com Fabrício Bruno, recém-regularizado, para o auxiliar na montagem de um time "competitivo e equilibrado", como tem almejado o Mister, para vencer a Supercopa do Brasil, dia 20, contra o Atlético-MG.
> Veja a tabela do Cariocão
Antes da primeira meta deste início de temporada, o Flamengo tem o lanterna Nova Iguaçu como próximo adversário, pela 6ª rodada do Carioca, às 19h do domingo, também no Raulino. É mais uma oportunidade para Paulo Sousa, ao dar mais minutagem ao elenco, evitar que o setor não volte a bater cabeça e sofra com exposições desnecessárias.
Crédito: ZagadoFlamengoduranteavitóriacontraoAudax(Foto:PaulaReis/Flamengo

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