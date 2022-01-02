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Flamengo: David Luiz e Everton Ribeiro divulgam imagens de treinos individuais nas férias; veja

Assim como o restante do elenco principal, dupla se reapresentará no Ninho no dia 10...
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Publicado em 

02 jan 2022 às 19:58

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 19:58

Nada de (só) descanso. O Flamengo segue com o seu plantel principal de férias, mas alguns jogadores têm compartilhado imagens de suas atividades físicas individuais nas redes sociais. Neste domingo, foram os casos do zagueiro David Luiz e do meia Everton Ribeiro. David Luiz, em seus stories do Instagram (veja aqui), compartilhou um vídeo em que aparece saltando e treinando mudança de direção. Everton Ribeiro também compartilhou o seu recondicionamento durante as férias: postou imagens em treino num gramado e também corrida na praia (assista aqui).
Tanto David Luiz quanto Everton Ribeiro só se reapresentarão ao Ninho do Urubu no dia 10 de janeiro, já sob o comando do técnico Paulo Sousa. O português chegará ao CT com outros sete novos membros na comissão técnica.
Crédito: DavidLuizcompartilhouasuaatividadefísicadestedomingonoInstagram(Foto:Reprodução/Instagram

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