Flamengo: David Luiz e Everton Ribeiro divulgam imagens de treinos individuais nas férias; veja

Nada de (só) descanso. O Flamengo segue com o seu plantel principal de férias, mas alguns jogadores têm compartilhado imagens de suas atividades físicas individuais nas redes sociais. Neste domingo, foram os casos do zagueiro David Luiz e do meia Everton Ribeiro. David Luiz, em seus stories do Instagram (veja aqui), compartilhou um vídeo em que aparece saltando e treinando mudança de direção. Everton Ribeiro também compartilhou o seu recondicionamento durante as férias: postou imagens em treino num gramado e também corrida na praia (assista aqui).