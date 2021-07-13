Flamengo dá novo passo por Thiago Mendes e Kenedy, mas vê Renato Augusto se distanciar

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo está ciente da necessidade de acelerar os passos no mercado e reforçar o elenco para este segundo semestre. Já foi externado que o Rubro-Negro está atrás de jogadores do meio para a frente, e dois nomes estão com as respectivas propostas na mesa dos clubes envolvidos. Lyon e Chelsea estão a par dos valores oferecidos por Thiago Mendes e Kenedy, respectivamente.A informação inicial das ofertas é do site "ge". Ambas as propostas são por empréstimo, conforme a diretoria já havia sinalizado que faria com todas as tentativas nesta temporada (Bruno Viana, o único reforço, veio através desse molde, junto ao Braga-POR).

Tanto Thiago Mendes, tido como a peça de reposição para a saída de Gerson, quanto Kenedy deram o "ok" para o Flamengo agilizar as tratativas. Circula nas redes sociais que o volante, inclusive, votou a favor da própria contratação em uma enquete realizada no Instagram.

Sem entrar em maiores detalhes, Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, falou na última segunda-feira sobre o interesse na dupla e ainda citou Renato Augusto, cada vez mais distante do clube que o revelou.

OUTRO 'EX' OTIMISTA POR RENATO AUGUSTO

Se o Flamengo está otimista quanto a Thiago Mendes e Kenedy, segundo o LANCE! apurou, o mesmo não pode ser dito de Renato Augusto, na iminência de rescindir com o Beijing Guoan, da China, com quem tem que tem vínculo até o fim deste ano, para enfim selar o seu destino.

O paradeiro mais provável, hoje, é o Corinthians, que aposta na vontade do jogador de voltar à Seleção Brasileira e a recente identificação com o clube paulista podem ajudar nas tratativas pela adequação salarial à realidade financeira corintiana (veja mais aqui). Já o Fla observa de longe, sem tê-lo como prioridade, por ora.

Rogério Ceni ficou frustrados com a não chegada de reforços prometidos ainda em maio, mas virou "página virada". Agora, é Renato Gaúcho quem espera uma turbinada no elenco para este início de trabalho. E, com desfalques e ainda sem novo jogador, a sua estreia será nesta quarta-feira, contra o Defensa y Justicia, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Norberto Tomaghello, na Argentina.

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