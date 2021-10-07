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Flamengo dá início à preparação e pode ter novidade diante do Fortaleza

Preservado diante do Red Bull Bragantino, Filipe Luís pode retornar ao time titular do Flamengo diante do Fortaleza, neste sábado, no Castelão...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 18:48

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 18:48

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
No dia seguinte ao empate com o Red Bull Bragantino, o elenco do Flamengo - que segue em São Paulo - iniciou a preparação para enfrentar o Fortaleza, no sábado, no Castelão. O grupo está hospedado em Atibaia e fez uma atividade em campo, com exceção dos titulares, que fizeram um trabalho regenerativo. Se não contará com o retorno de vários desfalques, o time pode ter novidade.Filipe Luís, por exemplo, trabalhou integralmente ao lado dos companheiros. O lateral-esquerdo foi preservado por Renato diante do Bragantino. O camisa 16 sofreu uma lesão na panturrilha esquerda, em 9 de setembro, e voltou a atuar no dia 29, sendo titular contra o Barcelona e Athletico, jogos que antecederam o confronto de quarta-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.Na sexta-feira, o grupo do Flamengo realiza uma última atividade em Atibaia antes de embarcar para Fortaleza. Como tem feito mudanças na equipe, em especial no Campeonato Brasileiro, sempre citando o desgaste, o técnico Renato Gaúcho pode repetir a estratégia para o jogo de sábado no Castelão.Isla, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol seguem à disposição das seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas. Diego Alves, David Luiz, Gustavo Henrique e Diego Ribas estão no Rio de Janeiro, em recuperação de diferentes problemas, e cada um será avaliado individualmente. A tendência é que ainda não voltem.

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