Flamengo contrata lateral-direito do Santa Cruz

Crédito: Divulgação/Twitter Santa Cruz F.C.

O Flamengo chegou a um acordo com o Santa Cruz para a contratação do jovem lateral-direito Jadson, de 18 anos. O defensor chega ao Rubro-Negro para a categoria sub-20, a princípio, e por empréstimo, cuja duração é até 31 de janeiro de 2022.

Através de seu site oficial, o Santa Cruz informou que permanecerá com 90% dos direitos econômicos do atleta, que, por sua vez, possui o restante da fatia (10%).

O Santinha informa ainda que há a possibilidade de o Fla, posteriormente, adquirir parte do percentual dos direitos econômicos do Santa Cruz até o limite de 60% pelo preço estipulado em contrato. E falou mais sobre o lateral:

- O atleta, que atua como lateral-direito, foi um dos destaques do clube na Copa São Paulo 2020. Ele teve no último dia 29/06/2020 publicado no BID-CBF seu primeiro contrato como profissional com vigência com o Santa Cruz Futebol Clube até o dia 31/12/2022.