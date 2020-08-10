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futebol

Flamengo contrata lateral-direito do Santa Cruz

Rubro-Negro chegou a um acordo para a contratação de Jadson (18 anos), por empréstimo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2020 às 14:58

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 14:58

Crédito: Divulgação/Twitter Santa Cruz F.C.
O Flamengo chegou a um acordo com o Santa Cruz para a contratação do jovem lateral-direito Jadson, de 18 anos. O defensor chega ao Rubro-Negro para a categoria sub-20, a princípio, e por empréstimo, cuja duração é até 31 de janeiro de 2022.
Através de seu site oficial, o Santa Cruz informou que permanecerá com 90% dos direitos econômicos do atleta, que, por sua vez, possui o restante da fatia (10%).
O Santinha informa ainda que há a possibilidade de o Fla, posteriormente, adquirir parte do percentual dos direitos econômicos do Santa Cruz até o limite de 60% pelo preço estipulado em contrato. E falou mais sobre o lateral:
- O atleta, que atua como lateral-direito, foi um dos destaques do clube na Copa São Paulo 2020. Ele teve no último dia 29/06/2020 publicado no BID-CBF seu primeiro contrato como profissional com vigência com o Santa Cruz Futebol Clube até o dia 31/12/2022.
No time sub-20 do Flamengo, o lateral-direito titular, no início do ano, era Matheus França, que atualmente está integrado aos profissionais. Aliás, Domènec Torrent conta ainda com Rafinha e João Lucas - outro jovem - para o setor no grupo principal.

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