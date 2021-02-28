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Flamengo contrata joia da seleção paraguaia para a equipe sub-20

Fabrizio Peralta, meio-campista de 18 anos, é uma promessa revelada pelo Cerro Porteño...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 15:27

LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2021 às 15:27
Crédito: Divulgação / Fifa
Atento ao mercado sul-americano para recrutar joias, o Flamengo acertou a contratação de Fabrizio Peralta, meio-campista de 18 anos, do Cerro Porteño. O contrato será por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra. As informações iniciais são da rádio paraguaia "ABC Cardinal".Peralta defendeu a seleção paraguaia no Sul-Americano Sub-17, onde foi artilheiro de sua equipe, com três gols, e no Mundial Sub-17. Ambas as competições ocorreram em 2019.
Técnico e veloz na marcação, o camisa 8 chegou a participar da pré-temporada do time principal do Cerro, mas ainda não atuou profissionalmente. Para o Flamengo, chegará para ser treinado por Maurício Souza, a princípio.

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