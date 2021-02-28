Flamengo contrata joia da seleção paraguaia para a equipe sub-20

Atento ao mercado sul-americano para recrutar joias, o Flamengo acertou a contratação de Fabrizio Peralta, meio-campista de 18 anos, do Cerro Porteño. O contrato será por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra. As informações iniciais são da rádio paraguaia "ABC Cardinal".Peralta defendeu a seleção paraguaia no Sul-Americano Sub-17, onde foi artilheiro de sua equipe, com três gols, e no Mundial Sub-17. Ambas as competições ocorreram em 2019.