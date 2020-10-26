Flamengo contará com três 'reforços' de olho no duelo com o Athletico-PR

O técnico Domènec Torrent contará com três reforços na delegação do Flamengo para a partida contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil. Na noite deste domingo, o Rubro-Negro informou que os atacantes Bruno Henrique e Lázaro, além do goleiro Diego Alves se juntarão ao restante do grupo.O trio é esperado já nesta segunda-feira, em Porto Alegre. Em seguida, o Rubro-Negro embarcará para Curitiba, onde fará o jogo de ida das oitavas de final do torneio.O camisa 27 cumpriu suspensão automática e não atuou no duelo no Beira-Rio. O goleiro, por sua vez, recuperou-se de lesão. Já Lázaro defendeu a equipe sub-20 do Rubro-Negro neste domingo.