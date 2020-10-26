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futebol

Flamengo contará com três 'reforços' de olho no duelo com o Athletico-PR

Clube informa que Bruno Henrique, Diego Alves e Lázaro se juntarão à delegação do Rubro-Negro já nesta segunda-feira, em Porto Alegre. Grupo depois embarcará para Curitiba...

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 21:17

LanceNet

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Publicado em 

25 out 2020 às 21:17
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O técnico Domènec Torrent contará com três reforços na delegação do Flamengo para a partida contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil. Na noite deste domingo, o Rubro-Negro informou que os atacantes Bruno Henrique e Lázaro, além do goleiro Diego Alves se juntarão ao restante do grupo.O trio é esperado já nesta segunda-feira, em Porto Alegre. Em seguida, o Rubro-Negro embarcará para Curitiba, onde fará o jogo de ida das oitavas de final do torneio.O camisa 27 cumpriu suspensão automática e não atuou no duelo no Beira-Rio. O goleiro, por sua vez, recuperou-se de lesão. Já Lázaro defendeu a equipe sub-20 do Rubro-Negro neste domingo.
O Flamengo segue com uma sucessão de baixas. Rodrigo Caio, Arrascaeta, Gabigol e Diego seguem lesionados. Já Ramon e Gomes foram convocados para a Seleção sub-20. O confronto com o Furacão será nesta quarta-feira às 21h30.

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