Flamengo conta com retorno de defensor para o último teste antes das decisões no Carioca

O Flamengo deve contar com a volta de Gustavo Henrique para o jogo deste sábado, contra o Bangu, pela 11ª rodada da Taça Guanabara, no teste final antes das decisões do Carioca. Recuperado de dores no joelho, o zagueiro treina sem restrições e junto ao grupo desde a última quarta-feira, na reapresentação do elenco. Hoje pela manhã, não foi diferente.

Por conta de dores no joelho, o zagueiro não atua desde o dia 13 de fevereiro, quando o Flamengo derrotou o Nova Iguaçu - e ele marcou um gol na goleada por 5 a 0, inclusive. De lá para cá, foi ausência nos últimos cinco jogos, incluindo o da Supercopa do Brasil.

Principal zagueiro artilheiro do elenco, Gustavo Henrique soma três jogos nesta temporada, sendo todos como titular. A única baixa por lesão no próximo jogo tende a ser Rodrigo Caio. Já Willian Arão e Andreas Pereira estão suspensos.

> Veja e simule a tabela do Cariocão

O Flamengo garantiu a segunda posição da Taça Guanabara e, assim, terá a vantagem do empate na semifinal do Cariocão. A última rodada definirá se o adversário será o Vasco ou o Botafogo. O Fla enfrenta o Bangu no próximo sábado, às 19h30, no reencontro com o Maracanã, que estará lotado.