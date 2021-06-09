Flamengo considera exame inconclusivo e relaciona Gabigol para encarar o Coritiba; veja lista

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo divulgou, na tarde desta quarta-feira, a lista dos 24 jogadores relacionados para o confronto contra o Coritiba. A partida é válida pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil e será disputada nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Couto Pereira.

+ Flamengo tem 12 jogadores no elenco com mais de 100 jogos pelo clube; veja ranking completoO destaque da relação é a presença de Gabigol. A CBF havia divulgado nesta quarta-feira que o atacante teve um edema constatado na coxa direita, mas o Flamengo considerou o resultado do exame inconclusivo e relacionou o camisa 9 para a partida. Além dele, Everton Ribeiro também encontrará a delegação rubro-negra na capital paranaense.

O aproveitamento da dupla no confronto será feito de acordo com a avaliação da comissão técnica e do departamento médico. Enquanto o atacante atuou apenas os 12 minutos finais da vitória do Brasil sobre o Paraguai, o meia não entrou em campo.

Os outros cinco selecionáveis do Flamengo não irão para jogo. Arrascaeta testou positivo para Covid-19 e cumpre quarentena no Uruguai, Isla foi liberado para seguir com a seleção chilena na preparação para a Copa América, Rodrigo Caio iniciará tratamento para dores no joelho e, por fim, Gerson e Pedro foram poupados após longa viagem da Sérvia.

Vale lembrar que Rogério Ceni e os auxiliares Charles Hembert e Nelson Simões também estão em quarentena após testarem positivo para Covid-19. Dessa forma, o Flamengo será comandado por Mauricio Souza, treinador da equipe sub-20, e o seu auxiliar Márcio Torres.

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