Flamengo consegue virada no fim e vence o Instituto Córdoba pela Champions League das Américas

Crédito: Helena Petry/Flamengo

Nesta segunda-feira, pela fase de grupos da Basketball Champions League Americas, o Flamengo sofreu, mas conseguiu uma virada no minuto final para derrotar o Instituto Cordoba, da Argentina, por 78 a 77. Com 13 pontos, Chuzito foi o cestinha rubro-negro na partida, que foi disputada na Arena Minas, em Belo Horizonte.O JOGO

Os primeiros pontos do Flamengo no primeiro quarto vieram das mãos de Hettsheimeir, com uma cesta de três. O início de jogo era bem equilibrado, com as duas equipes trocando pontos no ataque, mas, ao mesmo tempo, desperdiçando alguns arremessos. O time do Instituto era rápido nas transições ofensivas e conseguiu abrir vantagem no período inicial: 24 a 13.

Logo no começo do segundo período, Martinez acertou uma de três para o Fla. O time argentino fazia uma forte marcação e dificultava a criação de jogadas ofensivas do Mais Querido. Abaixo do esperado, a equipe rubro-negra encontrava dificuldades para parar o ataque do Instituto. Nos minutos finais do quarto, Hettsheimeir, Yago e Balbi converteram bolas de três para o Rubro-Negro. Mesmo assim, o Instituto terminou o quarto com doze pontos na frente: 49 a 37.

O FlaBasquete voltou mais ligado no terceiro período e conseguiu converter logo duas bolas de três. Apesar da melhora em quadra, o time rubro-negro ainda encontrava dificuldades para encaixar seu jogo, e o Instituto mantinha a vantagem no marcador.

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Martinez, Léo Demétrio e Balbi acertaram três bolas seguidas que fizeram o Fla encurtar para quatro a diferença no placar. Chuzito, de três pontos, fez o Fla passar à frente pela primeira vez no jogo. Nos últimos segundos, o time de Córdoba pontuou e tomou a dianteira novamente: 67 a 64.

No último quarto, Yago aproveitou a bandeja e marcou mais dois para o clube brasileiro. Na sequência, Chuzito em dois lances livres e, mais um de três, ajudou o Flamengo a abrir quatro de diferença. Mas o Instituto logo reagiu e, novamente, passou à frente no marcador. Nos minutos finais, o jogo ficou eletrizante e os dois times desperdiçavam diversos arremessos no ataque.

O Rubro-Negro, na base de muita raça e qualidade técnica, conseguiu uma virada heroica com dois lances livres convertidos por Olivinha nos últimos segundos, conquistando uma vitória importante na Basketball Champions League Americas: 78 a 77.E AGORA?