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futebol

Flamengo conhece sede, adversários da Copinha e define os inscritos; veja

Garotos do Ninho estão no grupo 29, com sede em Barueri, e enfrentam Oeste (SP), Floresta (CE) e Forte (ES) na primeira fase. Cidade-sede é a mesma do último título, em 2018
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LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 19:05

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 19:05

Os Garotos do Ninho conheceram, no fim da tarde desta segunda-feira, o início da caminhada na luta pelo pentacampeonato da Copa São Paulo de Futebol Junior. O Flamengo está no Grupo 29, com sede na Arena Barueri, em Barueri, junto a Oeste (SP), Floresta (CE) e Forte (ES). Curiosamente, Barueri é a mesma cidade que sediou a geração campeã em 2018. A tabela com datas e horários dos jogos ainda será divulgada pela Federação Paulista de Futebol.
Passando de fase, o Mengão joga a primeira fase do mata-mata contra o primeiro ou o segundo colocado do Grupo 30, que é composto por Ibrachina (SP), Náutico (PE), Internacional de Limeira (SP) e Serranense (MG), e joga na capital.
O Flamengo já levou a Copinha nas seguintes edições: 1990, 2011, 2016, 2018. Na mais recente, o time era comandado por Maurício Souza, atual membro da comissão técnica permanente dos profissionais do clube.Confira a lista completa de inscritos:
Goleiros: Bruno, Dyogo Alves, Eduardo e Kauã.Laterais: Breno, Marcos Paulo, Richard, Samuel e Wesley.Zagueiros: Cleiton, Darlan, Diego Santos, João Victor, Kayque Soares e Otavio.Volantes: Igor Jesus e Lucas André.Meias: Kayke David, Matheus França, Pedrinho e Victor Hugo.Atacantes: André, Camilo, Carlos Daniel, Cassiano, Mateusão, Pedro Arthur, Petterson, Ryan Luka, e Werton.
Crédito: OúltimotítulodoFlamengonaCopinhafoiem2018(Foto:Divulgação/CRF

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