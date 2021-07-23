Flamengo conhece o seu adversário nas quartas de final da Libertadores

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Classificado na última quarta-feira após um imponente 5-1 no placar agregado, o Flamengo já sabe quem será o seu adversário nas quartas de final da Libertadores: o Olimpia-PAR, que eliminou o Internacional nos pênaltis nesta noite, no Beira-Rio, e que jogará a primeira partida em Assunção na próxima fase. Já o Rubro-Negro decidirá em casa - o que ocorreria independente do vencedor de hoje, por conta da melhor campanha na fase de grupos.+ Flamengo concretiza a 11ª saída em 2021; veja a lista e os próximos da barca

Os jogos das quartas serão disputados entre 11 e 18 de agosto. O Flamengo, cabe destacar, ainda tenta alinhavar uma autorização junto à Prefeitura do Rio (Secretaria Municipal de Saúde), agora com relatórios acerca da experiência de ontem em Brasília e alguns ajustes, para que o confronto de volta da próxima fase da Libertadores seja com torcida no Maracanã.

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