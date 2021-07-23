Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo conhece o seu adversário nas quartas de final da Libertadores

Rubro-Negro decidirá o confronto da próxima fase em casa - com a possibilidade de público no Maracanã, caso o clube tenha êxito em nova tentativa junto à Prefeitura do Rio...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 23:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2021 às 23:39
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Classificado na última quarta-feira após um imponente 5-1 no placar agregado, o Flamengo já sabe quem será o seu adversário nas quartas de final da Libertadores: o Olimpia-PAR, que eliminou o Internacional nos pênaltis nesta noite, no Beira-Rio, e que jogará a primeira partida em Assunção na próxima fase. Já o Rubro-Negro decidirá em casa - o que ocorreria independente do vencedor de hoje, por conta da melhor campanha na fase de grupos.+ Flamengo concretiza a 11ª saída em 2021; veja a lista e os próximos da barca
Os jogos das quartas serão disputados entre 11 e 18 de agosto. O Flamengo, cabe destacar, ainda tenta alinhavar uma autorização junto à Prefeitura do Rio (Secretaria Municipal de Saúde), agora com relatórios acerca da experiência de ontem em Brasília e alguns ajustes, para que o confronto de volta da próxima fase da Libertadores seja com torcida no Maracanã.
+ Caminho até Montevidéu: veja o chaveamento completo da Libertadores
Em meio à maratona de jogos e viagens, o elenco do Flamengo recebeu folga nesta quinta-feira e se reapresenta ao Ninho do Urubu na tarde desta sexta. Renato terá apenas dois dias de treino para finalizar a preparação antes de enfrentar o São Paulo no domingo, às 16h, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro (confira a tabela aqui).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados