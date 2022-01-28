Flamengo confirma venda de Michael ao Al Hilal, da Arábia Saudita

É oficial: Michael não é mais jogador do Flamengo. Nesta quinta-feira, o Rubro-Negro acertou a venda do "Robozinho" ao Al Hilal, da Arábia Saudita, e confirmou o negócio através das redes sociais. O atacante viaja nesta sexta-feira semana para se apresentar ao novo clube, cujo vínculo será de três temporadas.> Novo uniforme 1 do Flamengo tem imagem vazada; veja o modeloAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW- Chegou, lutou, nos cativou, nos divertiu e venceu. E venceu muito! Obrigado por tudo, Micha! Todo sucesso do mundo pra você, robozinho! Estará sempre em nossos corações! Quando ele tá feio... EXQUECE, FIO! #ValeuMicha - publicou o Flamengo. A negociação entre o Rubro-Negro e o clube árabe avançou na última semana, mas uma pendência quanto ao percentual de direitos ainda estava sendo alinhavada com o Goiás. Como todas as partes chegaram a um consenso, a transação caminhou para o acerto da venda, que gira em torno de R$ 46 milhões.