Flamengo confirma problemas e tem dez desfalques para enfrentar o Sport

Após a realização da última atividade, nesta quinta no Ninho do Urubu, visando o jogo contra o Sport, o Flamengo confirmou que nove jogadores - sendo sete tidos como titulares - serão desfalques na partida de sexta, em Recife pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, por diversos problemas físicos ou lesões.

As baixas informadas são as seguintes: Diego Alves, Isla, Léo Pereira, Filipe Luís, Willian Arão, Piris da Motta Andreas Pereira, Arrascaeta e Gabriel Barbosa.Além desses nove atletas, o meia Everton Ribeiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também não está à disposição do técnico Maurício Souza, que dirigirá a equipe pela segunda vez consecutiva após o desligamento de Renato Gaúcho.

Confira os problemas informados pelo Flamengo nesta quinta-feira:

Filipe Luís - exame constatou lesão na panturrilha esquerda. Iniciou tratamento no CT.Willian Arão - exame constatou edema ósseo no joelho esquerdo. Iniciou tratamento no CT.Isla - realizou exame bioquímico e termografia que apresentaram desgaste muscular. Realizará exame de imagem.Léo Pereira - segue com dor, após reavaliação no CT. Realizará exame de imagem.Diego Alves - segue com dor, após reavaliação no CT. Realizará exame de imagem.Andreas Pereira - sentiu dores no púbis. Realizará exame de imagem.Piris da Motta - sentiu dores na região anterior da coxa direita. Realizará exame de imagem.Gabriel - apresenta quadro de faringite, não treinou nos últimos dias e segue acompanhado pelos médicos do clube.Arrascaeta - segue a programação gradual de retorno e prevenção.