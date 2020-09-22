Flamengo confirma mais dois casos positivos de coronavírus

Mais notícias para preocupar o torcedor do Flamengo: o clube informou na manhã desta terça-feira que o médico Márcio Tannure e Juan Santos, integrante do departamento de futebol, também testaram positivo para coronavírus. Eles se juntam aos sete atletas que estão contaminados com a Covid-19.

Em suas redes sociais, o Rubro-Negro explicou que ambos os profissionais apresentaram sintomas da doença na última segunda-feira (21), passaram por testes e o resultado deu positivo. Eles estão isolados na concentração do time, em Guayaquil. Além deles, os jogadores Bruno Henrique, Michael, Matheuzinho, Diego, Filipe Luís, Isla e, por último, Vitinho, testaram positivo. Eles estão no Equador, onde se preparavam para o duelo diante do Barcelona de Guayaquil, que acontecerá nesta terça-feira, às 19h15 (horário de Brasília), pela quarta rodada da Copa Libertadores.