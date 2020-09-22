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futebol

Flamengo confirma mais dois casos positivos de coronavírus

Médico e integrante do departamento de futebol se juntam aos sete jogadores que estão com a Covid-19; equipe enfrenta nesta terça o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 11:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2020 às 11:22
Mais notícias para preocupar o torcedor do Flamengo: o clube informou na manhã desta terça-feira que o médico Márcio Tannure e Juan Santos, integrante do departamento de futebol, também testaram positivo para coronavírus. Eles se juntam aos sete atletas que estão contaminados com a Covid-19.
Em suas redes sociais, o Rubro-Negro explicou que ambos os profissionais apresentaram sintomas da doença na última segunda-feira (21), passaram por testes e o resultado deu positivo. Eles estão isolados na concentração do time, em Guayaquil. Além deles, os jogadores Bruno Henrique, Michael, Matheuzinho, Diego, Filipe Luís, Isla e, por último, Vitinho, testaram positivo. Eles estão no Equador, onde se preparavam para o duelo diante do Barcelona de Guayaquil, que acontecerá nesta terça-feira, às 19h15 (horário de Brasília), pela quarta rodada da Copa Libertadores.
Como se não bastasse, como noticiado mais cedo, o avião rubro-negro que levará os atletas convocados para o duelo pousou em Manaus, mas ainda não recebeu autorização para sobrevoar o espaço aéreo peruano e dar sequência à viagem. A expectativa é que essa autorização aconteça nas próximas horas e, então, os jogadores Natan, João Lucas, Guilherme Bala e Rodrigo Muniz possam comparecer ao compromisso desta noite.

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